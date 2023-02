Lens : la réaction amère de Seko Fofana, après la défaite contre l’OL

Si l’Olympique Lyonnais se réveille enfin, le RC Lens est clairement dans une mauvaise passe. En échec sur les quatre derniers matches, les Sang et Or tombent à la quatrième place et commencent à douter, après la défaite à Lyon (1-2). Déçu, le capitaine Seko Fofana croit pourtant que son équipe a les armes pour relever la tête.

«Ce soir, nous avons fait le maximum. Ils n’étaient pas meilleurs que nous, mais on a commis quelques erreurs et ils gagnent. Il y a de la déception car on a perdu énormément de points sur ces dernières semaines. Cela se joue à quelques détails, mais on a un Championnat relevé, on voit que nos adversaires travaillent bien sur nous. À nous de trouver les solutions et revenir plus fort. Ce soir, on ne va pas se cacher derrière l’arbitrage, il y a énormément de déception. J’ai un peu moins de réussite en ce moment, mais une saison est très longue. Le plus important, c’est la suite, à moi de revenir plus fort. On est content des garçons qu’on a recrutés. On doit retrouver de la confiance pour remettre en marche la machine», a-t-il assuré, au micro de Prime Video.

