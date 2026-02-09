Chelsea : les débuts de Liam Rosenior, ça donne quoi ?

Son départ de Strasbourg en plein milieu de la saison a laissé un goût amer aux fans du RCSA. Symbole du système de la multipropriété, Liam Rosenior a logiquement été l’option numéro 1 choisie par BlueCo pour remplacer Enzo Maresca sur le banc de Chelsea, et ce, sans avoir à demander l’avis des dirigeants alsaciens obligés de se plier aux désirs de leurs patrons américains. Intronisé le 6 janvier dernier, l’Anglais de 41 ans avait eu l’honnêteté de confier qu’il ne pouvait pas refuser une telle opportunité malgré le timing peu arrangeant pour Strasbourg.

Encensé par ses joueurs

Critiqué en France, Rosenior avait également été « chatouillé » de l’autre côté de la Manche. Certains se demandaient pourquoi Chelsea avait décidé d’accorder sa confiance à un coach sans grandes références, quand d’autres fulminaient eux aussi sur les méthodes de la multipropriété. Pour se défendre, l’Anglais avait préféré envoyer une pique aux médias français pour souligner son bilan en Alsace. «Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’étais la risée des médias et ils disaient que mon équipe finirait dernière. J’étais un inconnu venu d’Angleterre et nous avons terminé à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Le bruit n’est que du bruit».

Depuis, le nouveau coach des blues a fêté récemment son premier mois à la tête des Blues. Sur le papier, Rosenior a dirigé 9 rencontres : 1 en FA Cup (Charlton), 2 en League Cup (demi-finale aller/retour contre Arsenal), 4 en Premier League (Brentford, Crystal Palace, West Ham, Wolverhampton) et 2 en Ligue des Champions (Pafos, Napoli). Avec un bilan de 7 victoires pour 2 défaites (les deux face à Arsenal). En championnat, Chelsea est passé de la 8e à la 5e place du classement et en C1, les Blues ont réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale grâce à leur sixième place du classement. Enfin, si le club londonien ne jouera pas la finale de la League Cup contre Manchester City, il est toujours en lice pour le 4e tour de FA Cup (contre Hull City).

En lice pour être élu coach du mois

Sur le papier, le bilan de l’ancien coach de Strasbourg est plus que correct et du point de vue tactique, Rosenior a conservé le 4-2-3-1 de Maresca, mais en apportant quelques retouches. Ainsi, les deux milieux formant un double pivot jouent un peu plus bas, renforçant ainsi l’assise défensive et laissant un peu plus d’espace aux milieux offensifs. Le gardien est également plus utilisé dans les circuits de passe et le schéma tactique peut évoluer vers un 3-4-2-1 faisant la part belle aux latéraux. Après un mois, le Chelsea version Rosenior tient la route et certaines stars de l’équipe semblent conquise par leur nouveau coach. «C’est un excellent entraîneur, ça ne fait qu’un mois qu’il est là, mais il montre déjà tout son potentiel. Le football ne vous laisse pas le temps. Il ne veut que des résultats. C’est comme ça. Mais il parvient à obtenir des résultats et il nous donne beaucoup de confiance, nous sommes donc très heureux qu’il soit avec nous. Nous avons tous senti à quel point nous progressons, tant au niveau du groupe qu’à titre personnel», a ainsi confié Enzo Fernandez à Skysports. Un constat également partagé par un Cole Palmer souvent annoncé partant, mais finalement bien content d’être chez les Blues. «Il nous permet d’être nous-mêmes, de jouer librement. Et vous verrez quand je serai à 100% physiquement. Lui et son staff nous donnent de la confiance, à l’entraînement, avec ses tactiques, avec la façon dont on joue. J’aime beaucoup», a-t-il confié à la BBC.

Encensé par ses joueurs, Rosenior est toutefois encore loin de faire l’unanimité. La raison est simple : Chelsea n’a pas eu à gérer de grosses cylindrées ce mois-ci en Angleterre (en plus du déplacement à Naples) et la seule fois où ce fut le cas, les Blues ont été impuissants face à Arsenal. « Je suis stupéfait. Je n’arrive pas à croire ce que je viens de voir. Chelsea n’est pas une équipe classée parmi les cinq dernières. Elle compte dans ses rangs des vainqueurs de la Coupe du monde. (Wesley) Fofana pleure. Il a raison de pleurer, car ils n’ont jamais essayé. Ils ont été éliminés sans gloire en demi-finale. Ça n’a pas marché. Il faut sortir en beauté, pas comme ça. Ils ont joué avec le frein à main alors que c’est la demi-finale d’une coupe », avait déclaré le consultant de Skysport, Paul Merson. « J’ai été commentateur. C’est facile. C’est facile avec le recul. Donc, si j’attaque le match, que je presse très haut et que nous concédons deux buts dès le début, tout le monde dit : « mais qu’est-ce qu’il fait ? » C’est la réalité de mon travail. La réalité de mon travail, c’est que si vous perdez des matchs, vous serez critiqué. Si vous gagnez, vous êtes un génie. Je pense que la vérité se situe généralement quelque part entre les deux », lui avait répondu Rosenior. Le nouvel homme fort des Blues sait qu’il reste attendu lors des grands rendez-vous (Chelsea affrontera Arsenal en Premier League le 1er mars), mais il peut savourer son premier mois à la tête des Blues puisqu’il fait même partie des candidats sélectionnés pour le trophée de coach du mois en championnat.