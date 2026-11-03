Real Madrid : révélations étonnantes sur Aurélien Tchouameni

Il y a des joueurs qui, parfois, ne font pas l’unanimité auprès des supporters, mais qui sont toujours essentiels pour leurs entraîneurs. C’est clairement le cas d’Aurélien Tchouameni. Parfois pris en grippe par les fans du Real Madrid mais aussi de l’Équipe de France, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a toujours été un cadre pour ses coachs. Cette saison encore, dès qu’il a été épargné par les pépins physiques, José Mourinho a fait appel à lui et il ne quitte plus le onze titulaire madrilène.

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Pourtant, les derniers mois ont été difficiles pour le milieu de terrain de 26 ans. Il y a notamment eu cette affaire de bagarre dans le vestiaire avec Fede Valverde, son acolyte du milieu. Si la hache de guerre a vite été enterrée, beaucoup de supporters du Real Madrid n’ont pas pardonné cette histoire, ni au Français ni à l’Uruguayen. Et surtout, le milieu de terrain est considéré comme le point faible de l’équipe depuis un moment déjà, et Tchouameni est pointé du doigt.

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Un modèle pour tout le monde

Mais les informations révélées par El Chiringuito de Jugones dans la nuit aident clairement à comprendre l’importance de l’international tricolore au sein d’un vestiaire. On apprend ainsi que Tchouameni est un des joueurs les plus appréciés en interne, que ce soit par son staff ou par ses coéquipiers. Il est cité comme un véritable exemple, notamment pour les jeunes. Il agit comme un véritable capitaine en interne, adopte un professionnalisme à toute épreuve, il est aussi celui qui passe le plus de temps de jeu à travailler son physique etc…

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« On m’a raconté des merveilles sur lui », explique ainsi le journaliste Juanfe Sanz, qui a parlé avec une source du vestiaire madrilène. Tchouameni est donc un véritable cadre, et ce n’est donc pas un hasard du tout si l’été dernier, dès les premières apparitions de rumeurs concernant un départ, Mourinho est monté au créneau. Autant dire que ceux qui attendent de voir Tchouameni quitter le Real Madrid ou faire un tour sur le banc de touche vont devoir prendre leur mal en patience…