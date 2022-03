Carlo Ancelotti annonce le forfait de Karim Benzema en Equipe de France

La suite après cette publicité

Karim Benzema va louper le Clasico face au FC Barcelone demain soir. L'attaquant du Real est blessé ce qu'a confirmé Carlo Ancelotti. «Benzema ne peut pas jouer demain car il ne s'est pas entraîné. Il ressent un petit problème... C'est une petite blessure mais il ne peut pas jouer», a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse de veille de match, annonçant également au passage le forfait de Ferland Mendy.

Le coach italien est même allé plus loin en révélant que Benzema allait rester à Madrid durant la trêve internationale. Il ne rejoindra pas l'équipe de France. «Karim et Mendy ne joueront pas demain et ils n'iront pas avec leur équipe nationale (Mendy n'a pas été appelé, ndlr).» L'attaquant sera donc absent pour les deux matchs amicaux des Bleus contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.