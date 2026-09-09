Lille : Davide Ancelotti explique l’inquiétante sortie de Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb n’a pas été en mesure de disputer la seconde période face au Betis Séville en Ligue des Champions. Déjà gêné dans les dernières minutes du premier acte, le milieu du LOSC est finalement resté aux vestiaires à la pause. Davide Ancelotti a expliqué après la rencontre que son joueur rencontrait des problèmes de vision. « À la mi-temps, Nabil ne voyait pas bien et il ne pouvait pas continuer. Il avait déjà des problèmes vers la fin de la première mi-temps. Après, je lui ai demandé de rester sur le terrain parce que je ne voulais pas perdre le bloc. Il est resté sur le terrain trois minutes, mais il ne pouvait pas continuer », a confié l’entraîneur lillois en conférence de presse.

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Bentaleb a donc été remplacé par Mukau à la pause, par précaution. Malgré la nature impressionnante de cette gêne visuelle, sa présence pour la réception de Troyes dimanche prochain ne semble pour le moment pas remise en cause. Cette sortie a également perturbé une équipe lilloise qui avait réalisé une bonne première période avant de davantage souffrir par la suite. Pour sa première rencontre comme entraîneur principal en Ligue des champions, Davide Ancelotti a regretté que ses joueurs n’aient pas su « gérer les moments clés du match », tout en retenant la qualité du premier acte réalisé par son équipe.