OGC Nice - Lille OSC : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un choc intéressant de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Lille OSC. À domicile, les Aiglons s’organisent dans un 3-4-3 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza en défense. Axel Witsel et Djibril Coulibaly composent l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Nils Nkounkou dans des rôles de pistons. Devant, Elye Wahi est en attaque avec Gauthier Hein et Mohamed Amoura à ses côtés.

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De leur côté, Les Dogues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer dans les cages derrière Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Romain Perraud. Le milieu de terrain est assuré par Benjamin André et Nabil Bentaleb. Devant, Ayase Ueda est soutenu par Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson et Başar Önal.

Les compositions

OGC Nice :

Lille OSC :