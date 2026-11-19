Après six ans passés à l’Olympique de Marseille, dont cinq en tant que président, Pablo Longoria (40 ans) a rapidement plié bagage, tout comme Medhi Benatia, lorsque Frank McCourt a voulu remettre de l’ordre au sein du club phocéen. Passé par l’Angleterre (Newcastle), l’Espagne (Huelva, Valence) et l’Italie (Atalanta, Sassuolo, Juventus) durant sa carrière de dirigeant, l’Espagnol a choisi de se faire très discret et de partir à plus de 10 000 kilomètres du Vieux-Port pour rebondir à River Plate, en y assumant depuis le 28 avril dernier la fonction de directeur sportif. « Dans ses nouvelles fonctions, Longoria coordonnera les différents aspects du club, notamment l’équipe professionnelle, le centre de formation, le recrutement, la gestion des contrats, l’analyse des performances et le développement des joueurs. Son objectif principal sera d’intégrer ces structures autour d’une stratégie commune, afin de renforcer l’organisation et la professionnalisation de ce secteur », pouvait-on lire dans le communiqué publié par les Millonarios.

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Depuis, silence radio. Habitué à venir souvent au contact des journalistes en France et à multiplier les « conférences de presse-bilan », Longoria vit son nouveau poste à l’opposé, muré dans le silence. « Pablo Longoria : le directeur sportif de River dont (presque) personne ne connaît la voix », titre d’ailleurs La Nación, qui invite tous ceux qui désirent entendre le son de la voix de l’ancien dirigeant marseillais à taper son nom sur YouTube pour y visionner une vieille interview qu’il avait concédée à Marca. Longoria ne s’exprime pas, mais certains diront qu’il n’a pas été engagé pour ça. Le journal argentin rappelle en effet que le président de River, Stefano Di Carlo, avait choisi de restructurer son club après le départ de Marcelo Gallardo en février dernier. « Longoria est en poste depuis six mois et est en train de mettre en place la direction sportive. Cela signifie que le club dispose désormais de services dont River ne disposait pas auparavant, par exemple le service de la performance ou celui du recrutement, avec un plan de succession prévu pour tous les postes », confiait Di Carlo au début du mois au micro d’ESPN.

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Un directeur sportif très discret et critiqué

Le souci, c’est que Longoria est désormais attaqué sur son travail. Actuellement, l’Espagnol doit répondre aux désirs de son président et de la légende du club, l’Uruguayen Enzo Francescoli, qui occupe la fonction de directeur technique des Millonarios depuis 2013. La première mission confiée à Longoria a été d’informer 13 joueurs de l’effectif qu’ils intégraient le « conteneur », l’équivalent du « loft » en Ligue 1. Treize éléments éloignés de l’équipe première, dont le traitement a provoqué la colère au sein même de l’institution argentine. Une situation face à laquelle le directeur sportif est resté muet, sans accorder aucune interview ni conférence de presse pour s’expliquer. Depuis, les actions de Longoria restent floues, à tel point que La Nación révèle que la collaboration entre l’ancien Marseillais et River Plate pourrait s’arrêter dès le mois prochain.

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« Cela va du malaise ressenti par Longoria dans un environnement où l’organisation n’est pas aussi rigide ni aussi bien établie qu’en Europe, car de nombreux acteurs, facteurs et intérêts interviennent dans chaque décision, jusqu’au désenchantement de la direction face à son inefficacité à mobiliser son réseau de contacts pour trouver une destination aux membres du "conteneur" — aucun n’est parti via un transfert définitif —, au-delà de la reconnaissance de son talent pour organiser les informations footballistiques de River, peut-être le seul héritage qu’il laissera lorsqu’il décidera de retourner en Espagne », écrit le quotidien. Pablo Longoria va-t-il faire son retour en Europe plus tôt que prévu ?