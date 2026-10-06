Manchester City : Pep Guardiola ne veut pas être sali…

Entraîneur de Manchester City pendant dix ans, Pep Guardiola (55 ans) n’a pas attendu très longtemps pour sortir du silence après avoir vu les Skyblues être officiellement reconnus coupables de 114 infractions financières. « Je veux que chaque supporter de Manchester City sache que je suis là, plus que jamais. Je soutiens, j’ai toujours soutenu et je soutiendrai toujours mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran (Soriano), les joueurs, le staff, Enzo (Maresca) et vous, nos supporters exceptionnels. Que ce soit bien clair : nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Je vous aime tous ».

La suite après cette publicité

Vainqueur de 18 titres avec les Cityzens, dont une Ligue des Champions, 6 Premier League, 3 FA Cups et 5 League Cups, l’Espagnol n’a pas l’intention de se laisser salir par le scandale de Manchester City. AS nous apprend que Guardiola ne veut pas que son travail accompli à City soit entaché, même par l’enquête de la Premier League. En clair, le Catalan estime avoir fait un travail remarquable et entend afficher à nouveau son soutien à Manchester City en étant présent à l’Etihad Stadium lors du prochain match de Ligue des Champions face au PSG.