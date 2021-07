Arsenal touché par le Covid-19, le stage aux États-Unis annulé

Coup dur pour Mikel Arteta et Arsenal. The Athletic révèle ce mardi soir que le stage de pré-saison des Gunners aux États-Unis a tout bonnement été annulé en raison de l'apparition de cas positifs au Covid-19 au sein du club londonien. Le média précise qu'une petite partie seulement de la délégation d'Arsenal a contracté le coronavirus et que toutes les personnes touchées sont asymptomatiques. Suffisant tout de même pour chambouler les plans du staff des Canonniers.

Après avoir débuté sa préparation estivale en Écosse, ponctuée par deux matchs sans victoire (1-2 contre Hibernian puis 2-2 face aux Glasgow Rangers, champion d'Écosse en titre), Arsenal devait décoller ce mercredi pour traverser l'Atlantique et se poser en Floride, à Orlando. Dans le cadre de la Florida Cup (en compagnie d'Everton et de Millonarios), les Gunners devaient affronter l'Inter Milan dimanche. Avant d'entamer leur saison 2021-2022 de Premier League sur la pelouse de Brentford le 13 août prochain, les hommes de Mikel Arteta, qui va devoir revoir ses plans, se frotteront à Chelsea (1er août) puis Tottenham (8 août) en amical.