Liga : match nul et vierge entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao

Avant la rencontre royale de haut de tableau entre le Real Betis et le Real Madrid, une confrontation moins prestigieuse mais toute aussi importante en vu des places européennes était proposée aux observateurs du championnat espagnol pour le compte de la 24ème journée de Liga. Le Rayo Vallecano recevait l’Athletic Bilbao pour un duel du ventre mou de l’élite du football espagnol.

Respectivement 7ème et 9ème, les deux équipes pouvaient se rapprocher et se mêler à la lutte pour accéder aux places européennes et ainsi se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais malgré les velléités offensives des deux formations, le score ne bougeait pas de toute la rencontre. A noter le carton rouge reçu par Oihan Sancet juste avant le coup de sifflet final (90e). Au classement, ce partage des points ne fait les affaires d’aucune des deux équipes, qui font donc du sur place en Liga.

