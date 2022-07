DNCG Bordeaux : le président de Villefranche ne digère pas la décision du CNOSF

Alors que Bordeaux vient de recevoir un avis favorable du Comité national olympique et sportif français pour son maintien en Ligue 2, cela ne passe pas pour tous. Philippe Terrier, le président de Villefranche-Beaujolais qui avait déjà enragé à ce sujet il y a trois jours s'est de nouveau exprimé. Interrogé par RMC Sport, il s'est montré déçu de la décision du CNOSF : «c’est la décision qu’on attendait. On voyait bien la pression qui avait été mise sur le CNOSF. On a la preuve que la pression, ça peut marcher. Ils ont suivi Bordeaux. Mais est-ce qu’ils avaient vraiment le choix ?»

Contestant le choix de l'instance, Philippe Terrier espère que le COMEX de la FFF prendra une décision différente : «j’ai toujours cru aux instances. J’espère qu’elles ne vont pas lâcher. On a beau parler de l’histoire de Bordeaux, du club historique, il y a des règles et j’espère qu’on va les appliquer [...] Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Ils avaient deux passages devant la DNCG pour présenter un dossier fiable. Bordeaux ne l’a pas fait et n’a même pas pris les dispositions pour travailler comme il faut. Ils savaient qu’ils auraient des recours et des moyens pour mettre la pression. Ils ont bafoué la DNCG.» Des propos forts du dirigeant qui espère toujours voir Villefranche-Beaujolais évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Troisième de National 1 la saison dernière, la formation du Rhône avait perdu sportivement contre Quevilly-Rouen en barrages (3-1/2-0).