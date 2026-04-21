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UEFA Youth League

Le FC Barcelone fonce sur une pépite de Bruges

Par Aurélien Macedo
1 min.
Joan Laporta @Maxppp
Brugge 1-1 Real Madrid

Ce lundi, la finale de la Youth League opposait le FC Bruges et le Real Madrid. Une rencontre où les jeunes merengues se sont imposés aux tirs au but (1-1, 4-2 aux Tab). Parmi les jeunes joueurs du club belge, Jesse Bisiwu (18 ans) a particulièrement crevé l’écran puisque des recruteurs du FC Barcelone étaient présents en tribunes pour l’observer.

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Néanmoins comme le rapporte Mundo Deportivo, le joueur était diminué physiquement et n’a pu disputer que 5 minutes de jeu. Sous contrat avec le FC Bruges jusqu’en juin 2027, il avait brillé avec la Belgique U17 à la Coupe du monde et cela avait convaincu le FC Barcelone de le suivre.

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