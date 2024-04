Brest : la sortie forte d’Eric Roy sur le PSG de Luis Enrique

Ce samedi face au Havre, le PSG n’a besoin que d’une victoire pour être officiellement champion de France. Sous l’égide de Luis Enrique, les Parisiens n’ont eu aucune difficulté à s’envoler vers ce titre qui leur tend les bras tant Paris n’a eu aucune concurrence cette saison dans l’élite. Talonné par de nombreuses équipes au long de cette cuvée, le club de la capitale a surtout vu le Stade Brestois de près. Mais voilà, incapables de suivre le rythme dicté par les coéquipiers de Kylian Mbappé, les Ty-Zefs ont très vite dû se rabattre sur la course à la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre du SB29 contre Rennes, Eric Roy, le technicien du club breton, a tenu à saluer la saison du PSG et son entraîneur espagnol. Il en a également profité pour critiquer ceux qui trouvent que la Ligue 1 est trop déséquilibrée à cause du Paris Saint-Germain :

«J’ai beaucoup de respect pour Luis Enrique que je considère comme un grand entraîneur. Il manage une équipe de talents, avec de grandes qualités. Qui peut dire que ce n’est pas un beau champion ? Il y en a qui font la fine bouche parce qu’ils trouvent que le Championnat est trop déséquilibré. Il y a juste ça qu’on peut peut-être reprocher à notre Championnat aujourd’hui. On a l’impression qu’avant que ça débute, on sait déjà qui va être le champion. Mais ce n’est pas la faute du PSG, c’est la faute des autres… C’est notre faute à nous, peut-être, Brest ! On a laissé en route quelques points qui, aujourd’hui, ne nous permettent pas de pouvoir rivaliser. C’est quand même la grande déception de notre saison (sourire).»