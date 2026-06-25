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Coupe du Monde

CdM 2026 : les stars qui risquent une suspension

Par Tom Courel
1 min.
Romelu Lukaku (Belgique) @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 bat déjà un record inédit. En effet, huit cartons rouges ont été distribués après seulement deux journées de la phase de groupes. Parmi les décisions les plus marquantes figure l’expulsion d’Almirón (Paraguay), sanctionné pour avoir placé sa main devant sa bouche en s’adressant à un adversaire. Et à l’approche des seizièmes de finale, 94 joueurs se trouvent d’ailleurs sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement. Plusieurs stars sont concernées, comme Pedri avec l’Espagne ou encore Declan Rice avec l’Angleterre. Chez la sélection belge, Romelu Lukaku est dans la liste, Casemiro aussi avec le Brésil.

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D’autres leaders sont aussi prévenus : Kessié, Doué et Fofana (Côte d’Ivoire), Williams (Ghana), Dzeko (Bosnie-Herzégovine), Laimer et Sabitzer (Autriche), Summerville, Depay et Van de Ven (Pays-Bas), Silva, Veiga, Araújo et Semedo (Portugal), Kang In-Lee (Corée du Sud), ou encore Khusanov (Ouzbékistan). Le règlement indique tout de même que les cartons jaunes seront effacés à l’issue de cette phase, avant le début d’un nouveau cycle jusqu’aux quarts de finale. Il va falloir se tenir droit lors des prochains duels !

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