Côte d'Ivoire : le retour gagnant de Seko Fofana

La suite après cette publicité

Lors de cette trêve internationale, les matches de la Côte d'Ivoire étaient observés. Même si l'équipe n'est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial qui aura lieu au Qatar, l'effectif séduisant attise toujours la curiosité des supporters. Et en plus d'observer le nouveau visage de cette sélection emmenée par Jean-Louis Gasset, c'était l'occasion aussi de revoir sous le maillot des Éléphants un certain Seko Fofana. Car pendant longtemps, le capitaine de Lens avait divisé les supporters. En octobre 2021, alors que Patrice Beaumelle, sélectionneur de l'époque, préparait la CAN, il avait dévoilé une liste sans le milieu ivoirien puis s'était expliqué sur cette absence : «Seko Fofana ne souhaite pas venir en sélection pour l’instant, sa décision, c’est de donner priorité à son club.». Un choix discuté et discutable pour beaucoup de supporters ivoiriens, qui avaient eu beaucoup de mal à accepter que le joueur donne sa priorité à Lens plutôt qu'à sa nation. Quelques mois plus tard, l'ancien adjoint d'Hervé Renard, devant les nombreuses critiques, avait tout de même tenu à défendre son joueur dans un entretien accordé à notre site. «C'est un homme qui a des valeurs et qui n'a qu'une seule parole. (...) Il me dit : "coach, je vois les déplacements qu'il y a. Il faut jouer au Mozambique, contre le Malawi et, moi, tous ces voyages, c'est compliqué. (...) C'est un garçon fantastique, c'est juste une question de timing. C'est la seule raison. Il avait donné priorité à son club», avait-il confié.

Pendant toute la saison dernière, Seko Fofana a brillé en club éblouissant la Ligue 1 à coup de buts dont il a le secret et en ayant une activité impressionnante dans le cœur du jeu. De quoi évidemment frustrer encore plus les supporters de la Côte d'Ivoire qui rêvaient de le voir aligner dans l'entrejeu aux côtés d'un Franck Kessie et d'un Ibrahim Sangaré par exemple. Alors forcément après la nomination de Jean-Louis Gasset, la mission a été très claire. L'ancien adjoint de Laurent Blanc s'est mis en tête de convaincre Seko Fofana de revenir porter les couloirs de la sélection ivoirienne. Et après plusieurs discussions lors de la pré-saison, la Fédération annonçait la nouvelle via un message sur les réseaux. «Le retour de Seko Fofana en sélection sera effectif en septembre prochain. L’annonce de son retour a été faite par le Sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui l’a rencontré ce vendredi 15 juillet 2022 à Rodez dans l’Aveyron où il est en stage avec son club, le Racing club de Lens. En effet, l’international ivoirien de 27 ans, s’est dit heureux et motivé de retrouver bientôt les Éléphants». Un ouf de soulagement pour le peuple, mais aussi pour Gasset qui compte désormais dans ses rangs un milieu de très haut niveau.

Déjà décisif pour son retour

Et très vite, l'apport du milieu s'est fait ressentir pour la Côte d'Ivoire. Titulaire lors du premier match face au Togo, Seko Fofana s'est illustré rapidement. Après un match plein dans le coeur du jeu, comme il sait le faire, il ouvrait même le score dans cette rencontre (son deuxième but en sélection) et contribuait grandement à la victoire des siens (2-1 score final). Une performance qui a forcément ravi Jean-Louis Gasset comme il l'a confié en conférence de presse par la suite. « Il incarne les valeurs que j’aime dans le football. Il est généreux et raisonne collectif. Je ne prenais pas trop de risque à aller le chercher. J’en avais fait ma priorité tant il m’avait surpris l’an dernier. J’en avais fait mon recrutement numéro un. Je l’avais eu au téléphone pour savoir si ce n’était pas fermé. Il m’a dit qu’il fallait qu’on discute et je m’étais déplacé pour qu’on discute. Maintenant, j’attends qu’il fasse du Fofana, qu’il travaille et qu’il encourage les autres et, temps en temps, de marquer des buts. Son leadership me plaît et il impose le respect par son travail et ses courses. J’aime les gens comme ça. Tous les groupes acceptent les bons joueurs », confiait-il.

Son statut de leader et de joueur décisif, Seko Fofana l'a aussi confirmé lors du second match amical face à la Guinée. Encore une fois titulaire dans un trio avec Kessié et Sangaré, l'ancien de l'Udinese a encore brillé et surtout offensivement où il a été à l'origine des actions les plus dangereuses des Éléphants. Et pour couronner le tout, il s'est encore une fois offert un but dans la belle victoire des siens (3-1) en ajustant le gardien adverse après une course de 60 mètres. Un retour réussi qui confirme que Seko Fofana est indispensable à cette équipe ivoirienne qui malgré une belle génération déçoit régulièrement. À 27 ans et alors qu'il a seulement 7 petites sélections, le Lensois peut encore rattraper le temps perdu et pourquoi pas briller lors des prochaines échéances. Ça commencera certainement avec la prochaine Coupe d'Afrique qui se jouera à domicile, dans sa Côte d'Ivoire. L'occasion rêvée pour se racheter auprès des supporters.