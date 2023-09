Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG - OM

C’est un grand choc de Ligue 1 Uber Eats attendu par ses passionnés après la première journée des trois Coupes d’Europe en milieu de semaine : le Paris Saint-Germain, vainqueur du Borussia Dortmund en Ligue des Champions à domicile, recevra l’Olympique de Marseille, qui revient d’Amsterdam avec un bon point pris face à l’Ajax Amsterdam. Pour ce 106e Classique du football français, Parisiens et Marseillais, coude-à-coude au classement (5es et 4es) se retrouveront au Parc des Princes dimanche soir afin de clôturer la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats.

3 raisons de ne pas rater PSG - OM

Après avoir déjà subi une défaite sur ses terres face à l’OGC Nice (2-3) après la dernière trêve internationale, le club de la capitale souhaitera relancer la machine en championnat en accueillant une équipe olympienne, certes toujours invaincue en 5 rencontres dans l’Hexagone (2 victoires, 3 matches) mais plongé dans un marasme institutionnel depuis plusieurs jours, avec les tensions entre la direction et des groupes d’ultras. Et après son bon point acquis aux Pays-Bas face à l’Ajax (3-3) malgré quelques limites défensives et une étonnante fébrilité Chancel Mbemba en tête, les hommes de l’intérimaire Pancho Abardonado auront donc à cœur de confirmer cette nouvelle dynamique et aller chercher une première victoire en Ile-de-France depuis trois ans (1-0 le 13 septembre 2020). Menés par un Pierre-Emerick Aubameyang en confiance (2 buts à Amsterdam) et un Amine Harit en meneur de jeu (3 passes décisives TCC), les Phocéens peuvent espérer titiller une défense parisienne en demi-teinte.

Le PSG doit se relancer face à une équipe de l’OM en plein flou

Car oui, les poulains de Luis Enrique ont certes sorti une performance référence - et un clean sheet - face au BvB en C1 mardi dernier, mais les quelques lacunes défensives ne doivent pas omises par le champion de France en titre. Avec seulement 8 points pris sur 15 possibles, il s’agit là du pire départ du PSG en Ligue 1 Uber Eats depuis l’arrivée des Qataris à sa tête. Néanmoins, le visage affiché en Ligue des champions en milieu de semaine laisse à croire qu’il s’agit d’un tournant pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, auteur de 7 buts en Ligue 1 Uber Eats - dont il occupe le trône du classement des buteurs, et d’Achraf Hakimi, transformé depuis l’arrivée du technicien espagnol sur le banc. L’occasion également pour les autres recrues estivales de se montrer sous un nouveau visage et de faire enfin mentir les critiques de certains supporters sur les choix sportifs d’Enrique et Campos.

Enfin, peu importe les dynamiques des deux formations, ce Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille reste une grande et belle affiche du Championnat de France. Le club de la capitale garde l’avantage en termes de confrontations directes avec 49 victoires toutes compétitions confondues contre seulement 35 succès pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome (21 matches nuls). Pour se remettre en selle dans la course au titre, le PSG ou l’OM pourrait s’offrir le trône de leader en cas de contre-performance de l’AS Monaco (1er), le Stade Brestois (2e) et l’OGC Nice (3e), vainqueur de Paris la semaine passée. Une victoire obligatoire, donc, pour les Parisiens s’ils veulent confirmer leur regain de forme, et pour les Marseillais, qui n’a pas encore de coach désigné à deux jours du Classique, pour faire oublier l’imbroglio à la tête du club et redonner le sourire aux supporters.

