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Premier League

Tottenham rejette une offre de 54 M€ pour Lucas Bergvall

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Bergvall @Maxppp

Après avoir attiré Bazoumana Touré (50 M€), Sean Steur (23,5 M€) et le portier français Ewen Jaouen (21,5 M€), Newcastle accélère désormais sur la piste Lucas Bergvall. Les Magpies souhaitent renforcer leur milieu de terrain, amputé par le départ de Sandro Tonali à Tottenham pour 115 millions d’euros. Dans cette optique, une offre a été formulée aux Spurs pour le milieu de terrain suédois, mais elle a été rejetée.

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Selon les informations de The Athletic, elle s’élèverait à hauteur de 54 millions d’euros. Tottenham ne serait toutefois pas contre l’idée de vendre son milieu de terrain de 20 ans, qui avait exprimé ces dernières semaines son envie de changer d’air. Sous contrat jusqu’en 2031 chez les Spurs, Bergvall a fait l’objet de plusieurs offres ces derniers jours, mais aucune n’a, pour l’heure, répondu aux attentes de son club.

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