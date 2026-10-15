Real Madrid : Gasperini répond sèchement à Mourinho

Gian Piero Gasperini n’a pas caché sa frustration après la défaite de l’AS Roma face au Real Madrid en Ligue des Champions. Alors que les Giallorossi avaient pris l’avantage, ils ont finalement laissé échapper une rencontre qu’ils semblaient maîtriser (victoire 3-4 du Real Madrid), notamment en raison de leurs difficultés sur coups de pied arrêtés. « Nous avons manqué de concrétisation et nous avons été totalement passifs sur les corners. Nous avons perdu un match que nous menions », a regretté le technicien italien. Mais Gasperini a surtout tenu à répondre aux déclarations de José Mourinho, qui estimait que la Roma n’avait pas réussi à maintenir son intensité après la première heure de jeu. « S’il y a bien une équipe qui était frustrée, c’est elle. Nous les avons surclassés dans tous les compartiments du jeu », a-t-il rétorqué. Convaincu de la supériorité de ses joueurs, l’entraîneur romain estime que son équipe aurait dû faire la différence bien avant le retour des Madrilènes. « Pendant 80 minutes, nous avons été supérieurs au Real Madrid dans tous les domaines », a-t-il insisté.

La suite après cette publicité

Malgré cette domination revendiquée, Gasperini reconnaît certaines faiblesses qui ont coûté cher à son équipe. « Nous sommes vulnérables dans ces situations avantageuses. Cela nous est arrivé plusieurs fois l’année dernière également. Nous avons manqué de caractère et n’avons pas compris qu’il s’agissait du moment crucial du match », a-t-il expliqué. Au-delà de cette désillusion européenne, la Roma doit également composer avec les blessures de deux joueurs importants. Manu Koné souffre d’une élongation à la cuisse, tandis que Paulo Dybala a été victime d’une déchirure musculaire, selon les premières indications de son entraîneur. Les deux joueurs doivent être évalués dans les prochaines heures afin de déterminer la durée de leur indisponibilité.