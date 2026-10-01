Bordeaux : l’effectif a perdu 99,98 % de sa valeur depuis l’arrivée de Gérard Lopez

La chute des Girondins de Bordeaux sous l’ère Gérard Lopez se traduit par des chiffres vertigineux. Selon les données de Transfermarkt, l’effectif bordelais était valorisé à 117 millions d’euros en 2021, lorsque l’homme d’affaires prenait les commandes d’un club qui évoluait encore en Ligue 1. En septembre 2026, sa valeur marchande n’est plus estimée qu’à 25 000 euros. Une baisse de 99,98 % en seulement cinq ans, soit une valeur divisée par 4 680.

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L’effondrement économique accompagne une dégringolade sportive tout aussi importante. Bordeaux est passé de la Ligue 1 au Régional 1, sixième échelon du football français, soit cinq divisions perdues sur la période. La fréquentation a également fortement reculé : toujours selon Transfermarkt, l’affluence moyenne est passée de 23 372 spectateurs avant juin 2021 à 11 796, soit une diminution d’environ 49,5 %.