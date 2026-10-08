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Ligue des Champions

Le PSG a mis du poison dans les veines de Mikel Arteta

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Fraîchement prolongé jusqu’en 2030, Mikel Arteta s’est imposé comme l’homme fort d’Arsenal. Sacré champion d’Angleterre avec les Gunners la saison passée, l’Espagnol a mis un terme à 22 ans d’attente pour les supporters du club londonien. Cependant, l’ancien milieu de terrain a concédé que la défaite en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (1-1, 4-3 t.a.b.) était toujours difficile à avaler.

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« J’ai toujours cette cicatrice, comme le dit Arsène (Wenger). J’ai toujours ce poison dans les veines. Il doit rester là, car c’est ainsi qu’on apprend, et ça va sans doute être un formidable moteur pour moi et pour tout le monde », a-t-il confié dans un long entretien accordé à The Athletic. Les Gunners prendront-ils leur revanche cette saison ?

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