François-Regis Mughe quitte l’OM pour l’AEL Limassol
Arrivé à l’été 2022 à l’Olympique de Marseille, François-Régis Mughe était apparu à neuf reprises sous le maillot olympien entre 2022 et 2024, avec 1 seul but marqué. Mais l’ailier droit n’avait pas pleinement convaincu et avait ensuite filé en prêt à Dunkerque et à l’Athens Kallithea (Grèce), où il n’avait disputé que dix matches au total sur ces deux prêts.
Et ce mardi, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer qu’il quittait le club. L’ailier âgé de 21 ans est transféré à l’AEL Limassol. Le Camerounais tentera de relancer sa carrière chez le club chypriote, actuellement septième du championnat.
