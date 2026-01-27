Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Ligue 1

François-Regis Mughe quitte l’OM pour l’AEL Limassol

Par Samuel Zemour
François Mughe avec l'OM @Maxppp

Arrivé à l’été 2022 à l’Olympique de Marseille, François-Régis Mughe était apparu à neuf reprises sous le maillot olympien entre 2022 et 2024, avec 1 seul but marqué. Mais l’ailier droit n’avait pas pleinement convaincu et avait ensuite filé en prêt à Dunkerque et à l’Athens Kallithea (Grèce), où il n’avait disputé que dix matches au total sur ces deux prêts.

La suite après cette publicité

Et ce mardi, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer qu’il quittait le club. L’ailier âgé de 21 ans est transféré à l’AEL Limassol. Le Camerounais tentera de relancer sa carrière chez le club chypriote, actuellement septième du championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
AEL
François Mughe

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
AEL Logo AEL Limassol
François Mughe François Mughe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier