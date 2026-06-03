Manchester City a laché une offre pour Elliot Anderson
Elliot Anderson va être l’une des attractions du mercato d’été. Appelé par Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du Monde, le milieu de terrain de 23 ans est dans le viseur des meilleurs clubs anglais. Il ne fera pas de vieux os à Nottingham Forest, qui sort d’une saison difficile, terminée à la 16e place de Premier League. Les deux Manchester apparaissent comme les deux favoris pour l’accueillir.
Les Skyblues ont pris une longueur d’avance dans ce dossier et ont même formulé une première offre, selon les informations du New York Times. Celle-ci a d’ores et déjà été refusée par les Reds mais les négociations sont loin d’être terminées. City a prévu de revenir à l’assaut pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2029.
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