Equipe de France : les options tactiques prévues par Didier Deschamps

Le pragmatisme plutôt que l'idéologie. L'adaptation plutôt que l'appropriation. Avec Didier Deschamps, pas de surprise mais des ajustements en fonction des joueurs en présence. Ainsi, le 3-5-2 a vécu quelques mois, avant que le sélectionneur décide de s'en passer pour la Coupe du Monde au Qatar. Retour à la défense à 4 donc, avec en idée de départ une charnière Varane-Kimpembe. Le second nommé ayant déclaré forfait, et Deschamps considérant que Lucas Hernandez est, dans sa liste, un latéral gauche, c'est potentiellement Upamecano ou Konaté qui prendra place à côté de Varane, si celui-ci est apte physiquement.

Un retour à un schéma plus traditionnel limite toutefois la composition du reste de l'équipe. Quelles sont les solutions ? 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. C'est bien la première option qui tiendrait la corde pour la première rencontre, prévu le mardi 22 novembre à 20 heures, contre l'Australie. Avec un système hybride rappelant celui utilisé lors de la Coupe du Monde 2018. Avec dans le rôle de Matuidi pour Adrien Rabiot. Donc un milieu Tchouaméni-Fofana, Adrien Rabiot excentré à gauche mais venant prêter main forte dans l'axe à la perte du ballon, et Antoine Griezmann bouclant le couloir droit. Benzema pourrait ainsi dézoner librement dans l'axe, ce qu'il adore faire, sans se marcher dessus avec son compatriote, qui exerce d'habitude dans les mêmes zones.

Des choix compliqués

Kylian Mbappé, lui, jouirait d'une liberté d'action, le positionnement hybride de Rabiot lui laissant la possibilité de partir de son côté gauche préféré. La composition de la liste de Deschamps laisse apparaître clairement les titulaires, mais la réelle difficulté est de trouver le schéma leur permettant d'évoluer dans leur meilleure position. Le 4-3-3 condamne par exemple Griezmann à l'exil forcé sur le côté droit, mais renforce bien sûr l'entrejeu. Secteur où l'équipe de France souffre le plus d'absences et donc potentiellement de qualité.

Le 4-4-2 losange permettrait à Deschamps d'aligner 3 milieux défensifs, Rabiot-Tchouaméni-Fofana, d'installer Griezmann en numéro 10, et donc le duo Benzema-Mbappé en pointe. Cela demande toutefois un gros travail pour occuper les couloirs en phase défensive, et cela relance aussi le problème d'un positionnement parfois trop similaire de Benzema et Griezmann. Comme l'annonce L'Equipe, le 4-2-3-1 spécial Coupe du Monde a de grandes chances d'être mis en place contre l'Australie. C'était déjà le premier match des Bleus lors de l'édition 2018, il n'y a plus qu'à espérer le même scénario.