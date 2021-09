Les promesses de Cristiano Ronaldo enflamment l'Angleterre, les sanctions contre Jérôme Boateng font réagir en Allemagne

La suite après cette publicité

CR7 est déjà chaud bouillant !

En Angleterre, un homme devrait souvent faire la couverture des tabloïds cette saison, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Le Portugais a donné ses premiers mots, depuis son grand retour, sur le site internet de Manchester United. Et CR7 n'a pas fait dans la dentelle, comme souvent. Il a affirmé qu'il n'était «pas en vacances» pour ce retour chez les Red Devils, comme on le voit en Une du Daily Express. Mais ce n'est pas tout, en couverture de The Sun on apprend aussi qu'il promet du lourd pour cette saison. «Les gens parlent de l’âge, mais ils devraient savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même», a-t-il annoncé. D'ailleurs, Ronaldo espère que ça commencera dès ce week-end, et il met déjà la pression sur ses dirigeants. C'est ce qu'on aperçoit dans les colonnes de The Times. «Bien sûr que je le serai samedi, mais je suis plus mature et expérimenté. Je serais prêt ! Je vais mettre la pression à Ole pour démarrer dans le onze ! Je suis ici pour gagner encore et toujours.» Cette saison à Manchester promet de faire parler.

Boateng condamné à verser une grosse amende

Jérôme Boateng est retourné à Munich ce jeudi, pour un passage devant le tribunal. Il était jugé pour des faits de violences envers son ex-femme et mère de ses deux enfants. Il risquait plusieurs années de prison, mais comme le rapporte Bild, il n'a été condamné qu'à une amende, mais une grosse amende d'environ 1,8 M€, ce qui lui évite finalement un épisode carcéral. Outre-Rhin, la nouvelle fait parler forcément. C'est également la Une du Bewegt Berlin qui met aussi en avant, le montant de l'amende que devra verser l'ancien défenseur du Bayern Munich.

Glik est accusé de racisme !

On retourne dans la presse d'outre-Manche, où l'on reparle du dernier match face à la Pologne. Car le défenseur, et ancien Monégasque, Kamil Glik est accusé de racisme par la fédération anglaise. Il aurait proféré des insultes à caractère raciste à l’encontre de Kyle Walker, lors d'un accrochage entre les deux joueurs. Du côté de la Pologne, on nie les faits en bloc pour l'instant, tandis que la FIFA explique être en train d'analyser tous les éléments du compte rendu officiel de la rencontre. «Quelle pagaille», s'emporte ainsi le Daily Mail. Cela fait aussi la couverture du Daily Mirror ce vendredi, qui explique également que la FIFA a bien lancé une enquête concernant le comportement du défenseur polonais… Affaire à suivre.