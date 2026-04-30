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Ligue des Champions

LdC : le PSG a régalé Marseille

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Neves et Vitinha @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Le match du siècle. Pour beaucoup de médias et de passionnés de ballon rond, la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich a été le meilleur match jamais disputé. Chacun a son avis sur la question. Ce qui est sûr, c’est que cette 1/2 finale aller de Ligue des Champions a régalé pas mal de monde, y compris à Marseille. Le Parisien a d’ailleurs interrogé certains fans de l’OM, qui se sont inclinés face au club de la capitale.

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L’un d’eux, prénommé Bastien, a avoué s’être «régalé devant un grand match de football». D’autres fans questionnés ont loué la qualité de jeu du PSG, un club qui boxe dans une autre catégorie que l’OM selon eux. Un dernier a admis que le projet stable du PSG fait rêver, en comparaison de celui de Marseille, qui est bancal ces dernières années. Même dans le sud de la France, le PSG a réussi à charmer quelques adversaires…

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