Aubameyang vide son sac sur l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang ne cache pas sa déception au moment de revenir sur la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille. Parti cet été au Deportivo La Corogne, l’attaquant de 37 ans assure auprès de L’Équipe qu’il « aurait aimé rester » à Marseille, mais que la direction l’a finalement poussé vers la sortie. Plus encore que son départ, le Gabonais regrette surtout le climat de sa dernière saison : « Ça a été une saison très, très éprouvante. Le contexte a été assez particulier avec tous les changements qu’il y a eu au club. Ce n’était pas un environnement sain et stable. » Aubameyang reconnaît l’échec sportif après la non-qualification pour la Ligue des champions, mais refuse d’en faire porter la responsabilité aux seuls joueurs. « Tout le monde a une part de responsabilité : nous, les joueurs, mais aussi les staffs et la direction », estime-t-il, évoquant notamment des problèmes de communication et l’incapacité du club à se protéger de la pression extérieure.

La suite après cette publicité

L’ancien capitaine des Gunners raconte surtout avoir vu l’OM s’enfoncer progressivement dans une atmosphère négative alors que la saison pouvait encore être sauvée. « On avait l’impression que tout était chaotique. Dès qu’on perdait un match, on avait l’impression que c’était la fin du monde », regrette Aubameyang, convaincu que Marseille avait encore les moyens de jouer le Championnat et la Coupe de France après son élimination en Ligue des champions. Sur le plan personnel, l’attaquant estime avoir rempli sa mission avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres, tout en reconnaissant qu’il aurait aimé faire davantage. « J’ai toujours tout donné et je n’ai jamais triché avec le club », insiste-t-il. Malgré son amertume, Aubameyang ne renie pas ses deux passages à Marseille et conserve une affection particulière pour le club et son public. Mais sa conclusion reste teintée de frustration : « Je suis déçu de comment ça se termine. » Une sortie qui illustre les profondes tensions ayant accompagné sa dernière saison à l’OM.