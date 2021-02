OM : les confessions de Steve Mandanda sur le départ de Villas-Boas

La suite après cette publicité

Mis à pied à titre conservatoire par la direction de l'OM juste avant le match face à Lens (2-2), André Villas-Boas se trouve en conflit ouvert avec la direction olympienne. Une triste fin après une brillante première saison sur le banc olympien. Présent en conférence de presse avant le Classique face au PSG (dimanche, 21 heures), Steve Mandanda a accepté de se livrer sur le départ d'un entraîneur qu'il appréciait par dessus tout.

« La deuxième saison s'est moins bien passée mais ça ne change en rien à ce que je pense de lui, humainement et techniquement c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il nous a beaucoup apporté, il a fait beaucoup pour nous. Moi comme d'autres étions déçus de son départ. Maintenant c'est le milieu qui veut ça, mais c'est dommage que ça se termine comme ça. On a eu une longue conversation la veille de son départ, j'étais plus ou moins au courant. (...) Je n'ai pas pour habitude de parler de ce qu'il se dit dans le vestiaire, mais il nous a expliqué ses raisons, et comme je l'ai dit il y a eu de la déception. Mais il y avait aussi un match à préparer, on n'avait pas le temps de gamberger, Nasser et son staff nous ont rejoints le lendemain pour jouer le match à Lens. On a fait en sorte d'être le mieux possible pour disputer cette rencontre, » a ainsi confié le gardien marseillais visiblement affecté par le départ soudain de son ancien coach.