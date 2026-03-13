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Ligue 1

OM : Amine Gouiri se réjouit du succès contre Auxerre

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
Marseille 1-0 Auxerre

Ce vendredi soir, l’OM affrontait l’AJ Auxerre à domicile en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Dans une atmosphère hostile avec des supporters qui ont refusé de les encourager pendant 45 minutes, les hommes d’Habib Beye ont réussi à trouver la faille en fin de rencontre grâce à l’entrant Amine Gouiri (79e). Avec ce succès précieux (1-0), le troisième de suite dans l’élite, Marseille reprend trois points d’avance sur l’OL et finira la journée sur le podium. Une grande satisfaction pour le buteur algérien, heureux après la rencontre au micro de Ligue 1+ :

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«Je suis content. On voulait ces trois points dans une atmosphère compliquée. Ils n’ont pas chanté pendant 45 minutes. On voulait débloquer le match vite, on est tombés contre Auxerre, qui défendait à cinq. On a essayé de faire plus en deuxième match avec les supporters pour débloquer le match. On a réussi sur la fin, on repart avec trois points, c’est tout ce qu’on voulait. On prend de l’avance, on va passer un bon week-end. On va bien se reposer avant le match contre Lille qui sera décisif avant la trêve.»

Pub. le - MAJ le
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