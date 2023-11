Ligue des champions : Al Nassr fait polémique !

Road to London. Cette année, la finale de l’UEFA Champions League se déroulera dans la capitale anglaise. Toutes les équipes engagées dans la plus prestigieuse des compétitions européennes espèrent être de la partie et soulever la fameuse coupe aux grandes oreilles. Mais ce tournoi ne fait pas que rêver les clubs du Vieux continent. En effet, l’Arabie saoudite, qui participe à la Ligue des champions asiatique, lorgne sur la C1. Une rumeur qui existe depuis plusieurs mois.

La suite après cette publicité

Mais Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de l’ECA, avait exprimé des doutes sur le sujet. « Je ne pense pas que d’autres clubs venant de l’extérieur de l’Europe rejoignent la Ligue des champions. S’il y a une Supercoupe, ou quelque chose du genre, pourquoi pas… Mais jouer en Europe dans une compétition, si vous n’êtes pas Européen, je ne pense pas.» Mais NAK n’avait pas totalement fermé la porte par la suite. « Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques années.»

À lire

Al-Ittihad : Karim Benzema tient son nouvel entraîneur !

Al Nassr en Champions League en Europe ?

De quoi laisser un peu d’espoir à la Saudi Pro League, qui veut développer son football. Après avoir accueilli de nombreuses stars et obtenu l’organisation du Mondial 2034, le pays du Golfe aurait donc la C1 en ligne de mire. Et la rumeur a été relancée hier. En Italie, Sport Mediaset a évoqué une invitation envoyée à Al-Nassr, club où évoluent notamment Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Aymeric Laporte.

La suite après cette publicité

L’écurie saoudienne, qui devrait se plier aux règles en matière de fair-play financier, participerait à la Ligue des champions 2024-25. Une information déjà dévoilée en Arabie saoudite par le journaliste Ali Al-Harbi. Il insiste sur le fait qu’Al Nassr sera bien présent en C1. Ce mercredi, Goal Arabia en dit plus sur le sujet et explique que cette information n’est pas vraie. L’UEFA n’envisage pas d’ouvrir sa compétition à un club qui n’évolue pas en Europe. De plus, le choix d’Al Nassr, qui est l’un des clubs les plus suivis du monde, crée des problèmes. Pourquoi plus cette écurie qu’une autre ? La polémique enfle en Arabie saoudite, où chacun campe sur ses positions. Affaire à suivre…