Le Paris Saint-Germain retrouve enfin une grande partie de ses forces vives, mais Luis Enrique n’est pas forcément rassuré pour autant. À la veille du déplacement à Nice ce samedi (17h15) pour le retour de la Ligue 1, l’entraîneur espagnol doit composer avec les retours de blessure, les internationaux qui viennent à peine de rentrer et des états de forme forcément différents. Une situation délicate à gérer alors que le PSG s’apprête à entrer dans une période particulièrement chargée. « La première chose, c’est important pour nous de récupérer presque tous les joueurs. Seuls Kvaratskhelia et Longoni sont absents, mais le reste est prêt pour le prochain match, demain à Nice. C’est une très bonne nouvelle, on est contents de retrouver presque tous les joueurs », a d’abord expliqué le technicien parisien en conférence de presse. Mais retrouver des joueurs ne signifie pas nécessairement pouvoir les utiliser sans précaution. « Je n’aime pas les moments après la trêve internationale. Aujourd’hui, quatre joueurs reviennent. On doit voir et ressentir leur état d’esprit avant de jouer Nice, qui ne perd pas à domicile. »

La suite après cette publicité

Car au-delà des retours, c’est surtout la gestion individuelle de son effectif qui préoccupe Luis Enrique. Entre les joueurs qui ont beaucoup disputé de minutes en sélection et ceux qui ont peu joué, le casse-tête est permanent. « C’est comme d’habitude, à chaque trêve, ça ne change rien. Quand on récupère des joueurs, c’est plus facile. Mais il faut savoir combien ils peuvent jouer, c’est important. S’ils jouent beaucoup, c’est un problème, s’ils ne jouent pas, c’est un problème. On doit gérer de manière individuelle. On est tranquilles et calmes. Le plus important, c’est que les joueurs qui vont jouer demain soient prêts », a-t-il poursuivi. Un équilibre d’autant plus important que les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les Parisiens, engagés sur plusieurs tableaux avec déjà le choc face à la Roma en C1 mercredi. « C’est le moment d’aborder des compétitions importantes pour nous : la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions et la Coupe intercontinentale. Il faut continuer. »

« Ce n’est pas Football Manager »

Mais pour Luis Enrique, la condition physique ne fait pas tout. L’entraîneur du PSG accorde une importance capitale à l’état d’esprit de ses joueurs, particulièrement lors de ces reprises parfois piégeuses. Et son discours a été particulièrement ferme. « Au PSG, moi je cherche des joueurs qui veulent jouer le prochain match comme si c’était le dernier de leur carrière. C’est difficile parce que parfois, les matchs sont moins excitants, mais je veux toujours chercher à trouver la motivation. Que tu viennes le matin au Campus avec cette motivation. Pour gagner à Nice, il faut que tout le monde soit à 100 %. Si certains sont à 50 %, on est morts. C’est une condition », a prévenu l’Asturien. Une manière de rappeler que le talent individuel ne suffira pas face à une équipe niçoise particulièrement difficile à manœuvrer sur sa pelouse.

La suite après cette publicité

Et l’Espagnol ne compte certainement pas se contenter d’aligner ses meilleurs éléments sur le papier. Pour lui, la composition d’équipe doit avant tout répondre aux exigences physiques et mentales du moment et donc assurer face à une équipe niçoise invaincue à domicile cette saison. « Mettre les onze meilleurs et gagner, ça ne marche pas, ce n’est pas Football Manager. Il faut mettre les onze joueurs motivés. Et les joueurs sont des menteurs : si tu leur demandes, ils te diront tous qu’ils sont motivés. Mais tu dois trouver », a-t-il lancé avec le sourire. Un travail d’observation qui passe également par le dialogue, même si Luis Enrique reconnaît ne pas pouvoir échanger individuellement avec tous ses joueurs en quelques jours. « Je cherche à parler avec tout le monde, mais c’est impossible de parler aux 24 ou 26 joueurs en si peu de temps. Les bonnes nouvelles sont plus faciles à digérer et à accepter. Le problème, c’est quand les choses ne sont pas positives. » Avant Nice, Luis Enrique, qui a récupéré la quasi-totalité de son groupe, misera surtout sur la motivation de ses joueurs pour faire un résultat.