Benjamin Mendy est surpris par le niveau en Pologne

Actuellement en Pologne, Benjamin Mendy (31 ans) évolue au Pogoń Szczecin. Un club avec lequel il a participé à 2 rencontres de championnat (Ekstraklasa) cette saison, soit un temps de jeu de 69 minutes au total. Interrogé par TVP Sport après sa première titularisation face au GKS Katowice (défaite 2 à 0), le Français a évoqué ses premiers pas dans cette ligue.

«Je me sens bien depuis mes premiers jours à Pogoń. Les gens sont sympathiques, la ville est magnifique. Nous avons une équipe vraiment solide et nous devons faire encore mieux, car nos supporters le méritent. Nous avons vraiment tout ce qu’il faut pour bien jouer. Je sais que les résultats ne sont pas bons et il faut que ça change. Le championnat polonais est vraiment intense et physique. Les équipes courent beaucoup et il y a de nombreux joueurs de grande qualité. Je suis agréablement surpris par ce que j’ai vu.» L’ancien de Manchester City espère monter en puissance et aider les siens.