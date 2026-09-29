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Ligue 1

LOSC : Olivier Giroud annonce sa probable retraite

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Giroud @Maxppp

Demain, le 30 septembre, Olivier Giroud fêtera ses 40 ans. Et il en a profité pour se livrer dans une interview à L’Equipe, où il a clairement indiqué qu’il envisageait de prendre sa retraite à l’issue de la saison en cours. « On pourra faire des interviews pour L’Équipe l’année prochaine, avec plaisir, mais, comme joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison. C’est pour ça que je profite de chaque instant », a-t-il lancé.

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Il se laisse une petite porte en glissant "très probablement", mais cela ressemble bel et bien à l’annonce prochaine de sa retraite en tant que joueur professionnel. Révélé avec Montpellier sur le tard, l’attaquant a connu une brillante carrière, passant par Arsenal, Chelsea, l’AC Milan et Los Angeles Galaxy, avant de revenir en France, au LOSC depuis la saison passée.

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