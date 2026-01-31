Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : l’annonce de Luis Enrique sur Dro

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dro Fernández @Maxppp

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre contre Strasbourg, Luis Enrique a éclairci son projet pour la jeune recrue Dro, en provenance du FC Barcleone. Une chose est certaine, l’entraîneur espagnol voit les choses en très grand pour la pépite espagnole.

La suite après cette publicité

«Est-ce qu’il peut débuter un match ? Il a cette qualité technique et physique. Il est très jeune. On a confiance en ce type de joueur, mais il faut être calme. Il vient d’arriver. On est tranquille. C’est bien de faire confiance aux jeunes joueurs, mais il faut donner cette confiance au bon moment. Je ne sais pas quand ce sera le moment.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Dro Fernández

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dro Fernández Dro Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier