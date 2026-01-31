PSG : l’annonce de Luis Enrique sur Dro

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre contre Strasbourg, Luis Enrique a éclairci son projet pour la jeune recrue Dro, en provenance du FC Barcleone. Une chose est certaine, l’entraîneur espagnol voit les choses en très grand pour la pépite espagnole.

«Est-ce qu’il peut débuter un match ? Il a cette qualité technique et physique. Il est très jeune. On a confiance en ce type de joueur, mais il faut être calme. Il vient d’arriver. On est tranquille. C’est bien de faire confiance aux jeunes joueurs, mais il faut donner cette confiance au bon moment. Je ne sais pas quand ce sera le moment.»