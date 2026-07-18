Coupe du Monde 2026 : le but de l’espoir de Dembélé et la réponse immédiate de Bellingham

Alors que la France croyait encore à un retour historique, le scénario devient complètement fou dans le temps additionnel. Ousmane Dembélé redonne d’abord espoir aux Bleus d’une frappe enroulée parfaite du gauche après un décalage d’Upamecano (4-5). Le stade a explosé, la remontée est semblé encore possible.

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Ousmane Dembélé pour le 5-4 ! Dans une ambiance irrespirable, les Bleus reviennent encore et poussent désormais pour réaliser l’impensable face à l’Angleterre. Quel scénario à Miami ! ⚽️🔥



France 4-5 Angleterre



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Bellingham brise les derniers espoirs français sur une contre-attaque éclair ! Le milieu anglais remporte son duel face au gardien et redonne deux buts d’avance à l’Angleterre à quelques secondes du coup de sifflet final. ⚡️⚽️



France 4-6 Angleterre



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Mais à peine deux minutes plus tard, Jude Bellingham douchait définitivement les espoirs français. Sur un ultime contre, le milieu anglais récupère le ballon au rond central, élimine la pression et vient crucifier Maignan d’une frappe à bout portant (4-6).