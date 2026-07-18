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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le but de l’espoir de Dembélé et la réponse immédiate de Bellingham

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 4-6 Angleterre
winamax
1 1.74 N 4.15 2 4.00 bonus 100€

Alors que la France croyait encore à un retour historique, le scénario devient complètement fou dans le temps additionnel. Ousmane Dembélé redonne d’abord espoir aux Bleus d’une frappe enroulée parfaite du gauche après un décalage d’Upamecano (4-5). Le stade a explosé, la remontée est semblé encore possible.

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Mais à peine deux minutes plus tard, Jude Bellingham douchait définitivement les espoirs français. Sur un ultime contre, le milieu anglais récupère le ballon au rond central, élimine la pression et vient crucifier Maignan d’une frappe à bout portant (4-6).

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