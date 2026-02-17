OM : le rappeur Jul fait passer un message à Benatia

Le rappeur marseillais Jul a affiché son soutien public à Medhi Benatia via une story Instagram remarquée, dans laquelle il a simplement partagé un fond noir accompagné d’une série d’emojis poing levé. Un message minimaliste mais lourd de sens, publié en pleine tempête institutionnelle au club phocéen, et interprété comme un signal clair de solidarité envers le directeur du football, contesté ces derniers jours dans un contexte de crise interne et de tensions avec les supporters.

La suite après cette publicité

Cette prise de position intervient alors que l’OM traverse une zone de fortes turbulences depuis le départ surprise de Roberto De Zerbi et les remous en coulisses qui ont suivi, poussant même Benatia à annoncer sa démission avant que le propriétaire Frank McCourt ne lui demande de prolonger sa mission jusqu’à la fin de saison. Dans ce climat électrique autour du club et de sa direction sportive, le soutien d’une figure populaire locale comme Jul résonne comme un appui symbolique fort, montrant que malgré les critiques et l’instabilité actuelle, certaines voix influentes de Marseille poussent pour le dirigeant marocain.