L'UEFA interdit les déplacements de supporters pour les qualifications du Mondial 2022 !

En raison du contexte actuel et des nombreuses restrictions gouvernementales appliquées dans plusieurs pays européens, la FIFA et l'UEFA ont décidé d'interdire les déplacements de supporters à l'étranger pour la prochaine trêve internationale prévue en septembre, durant laquelle se disputeront les 4ème et 5ème journées des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

«En raison des pics épidémiques en Europe combinés au nombre de match important lors de la trêve internationale de septembre, il a été décidé d’appliquer la même approche choisie par le comité exécutif de l’UEFA le 14 juin 2021 pour chaque match de la zone UEFA comptant pour la qualification à la Coupe du monde de la Fifa 2022», peut-on lire dans le communiqué dévoilé par la FIFA.