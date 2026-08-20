L’OL et l’OM se disputent la sensation Myron van Brederode

Il ne reste plus que 12 jours avant la fermeture du marché des transferts. Le temps commence à se faire rare pour peaufiner les derniers réglages. L’OL a déjà la majeure partie de son équipe, même si des possibles ventes conditionneront la suite. Certains éléments ne sont pas encore certains de rester. On pense notamment à Malick Fofana dont le nom revient régulièrement ici ou là en Europe. L’avenir de Pavel Sulc ou encore de Nicolas Tagliafico n’est pas non plus assuré.

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Au moins, les Gones ont pu recruter, à la différence de l’OM, qui attend toujours son premier renfort de l’été. Seuls des retours de prêts sont venus garnir l’effectif de Bruno Genesio. La situation financière précaire du club phocéen oblige à vendre tout ce qui peut être vendu pour alléger la masse salariale, réduire le train de vie excessif, tout en mettant une partie dans l’enveloppe mercato. Marseille attend encore un départ ou deux avant de pouvoir lui-même recruter.

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Malines espère en tirer 10 M€

En attendant, les deux directions bougent et avancent leurs pions si jamais leur situation venait à se débloquer. Comme souvent, elles ont des cibles en commun et c’est à nouveau le cas avec Myron van Brederode. Selon les informations de Nieuwsblad, média belge néerlandophone, l’attaquant est suivi par les deux olympiques. Ils ont chacun pris des renseignements à l’instar d’autres équipes européennes, alertées par les performances du joueur de 23 ans, sous contrat avec Malines jusqu’en 2029. Il a déjà inscrit deux buts lors des deux premières journées du championnat belge.

Arrivé l’an passé de l’AZ Alkmaar, qui venait de le prêter une saison au Fortuna Düsseldorf, le Néerlandais a réalisé une saison pleine avec 10 buts marqués et 6 passes en 36 matchs toutes compétitions confondues. Il a permis à son club de finir 5e de saison régulière et de se qualifier pour les play-offs de la Jupiler Pro League. Malines espère en tirer le gros lot en réclamant 10 M€. L’OL comme l’OM ne sont pas disposés à mettre ce prix-là. Une offre de 5 M€ a déjà été refusée en provenance d’un club qui n’intéressait pas Van Brederode. Lui vise l’un des 5 grands championnats…