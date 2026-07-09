Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026, Angleterre : Jarrell Quansah écope de deux matches de suspension
@Maxppp
Coup dur pour l’Angleterre et Jarrell Quansah. En effet, le défenseur de 23 ans a écopé de deux matches de suspension suite à son carton rouge contre le Mexique selon la presse anglaise.
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Dès lors, le joueur de Leverkusen manquera les quarts de finale face à la Norvège et une possible demi-finale. Il sera donc de retour qu’en cas de finale ou petite finale de l’Angleterre.
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