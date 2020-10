OM : Dejan Lovren s'enflamme pour Duje Caleta-Car

Devenu un élément très utilisé dans l’effectif de l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, Duje Caleta-Car n’en reste pas moins critiqué par certains de ses observateurs. Auteur de prestations en dents de scie sous le maillot marseillais depuis le début de l’exercice, le défenseur axial formé au HNK Sibenik en Croatie est néanmoins depuis un certain temps maintenant, devenu un pion essentiel du sélectionneur croate Zlatko Dalic. Le défenseur de 24 ans enchaîne désormais les titularisations et ne manque pas de faire l’objet de compliments ces derniers temps. Décisif lors de la victoire des siens contre la Suède dimanche (2-1), Caleta-Car a offert le but victorieux à Andrej Kramaric en toute fin de match.

Solide défensivement et propre techniquement, le natif de Sibenik a vu l’un de ses partenaires avoir de très belles paroles à son encontre. Dejan Lovren son partenaire en charnière centrale s'est dit satisfait du rendement du jeune croate en conférence de presse ce mardi. «Contre la Suède, c’était le deuxième match que je jouais à ses côtés, bravo à lui. Il a très bien fait son travail, il a bien compris ce qu’on attendait de lui. Je regarde le championnat français, Duje joue magnifiquement ben. À mon avis, Duje pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d’autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort» affirme l’ancien défenseur des Reds.