Real Madrid : l'énorme surprise des médias avec Kylian Mbappé !

Dimanche, Florentino Pérez s'exprimait devant les socios du Real Madrid. L'occasion d'aborder plein de sujets d'actualité qui passionnent ou tracassent les fans. Mais cette fois dimanche, c'est surtout de la Super League et de la réforme de la Ligue des Champions dont il a été question. Le président madrilène a ainsi défendu ce projet de compétition élitiste entre cadors européens, adressant au passage un petit taquet à Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de l'ECA.

« Nasser al-Khelaïfi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super League parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut lui rappeler qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire », a-t-il ainsi lâché, avant d'argumenter, en profondeur, sur le manque d'intérêt du foot actuel et des formats existant auprès du public jeune.

Les socios ignorent Mbappé

En revanche, il n'a pas été question de Kylian Mbappé, ni d'Erling Haaland d'ailleurs. Tous les médias s'attendaient à ce que les socios posent des questions sur les deux joueurs, et surtout sur le Français. « Les socios tournent le dos à Mbappé », titrent ainsi Mundo Deportivo ou Defensa Central. La preuve que les supporters merengues auraient déjà tourné la page.

Il faut dire qu'outre-Pyrénées, on était convaincu que Pérez allait être interrogé sur le Bondynois et sur la possibilité d'une nouvelle tentative pour le recruter dans les prochains mois ou les prochaines années. De même pour le Norvégien, à un degré moindre. Les socios madrilènes en ont-ils eu finalement marre de l'attaquant français ? C'est possible, surtout que selon divers médias locaux, Florentino Pérez était bien conscient qu'une partie des fans ne voulait plus entendre parler du Parisien...