Ferran Torres débarque au PSG !

Un nouveau renfort de poids arrive au Paris Saint-Germain. En effet, le club parisien vient d’annoncer l’arrivée de sa quatrième recrue du mercato d’été : champion du Monde cet été avec l’Espagne et buteur en finale contre l’Argentine (1-0, a.p.), Ferran Torres arrive en provenance du FC Barcelone contre un montant estimé à 45 millions d’euros. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9 », précise le club parisien.

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Un intérêt de longue date, que nous vous avions confirmé début août. Après avoir enregistré le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, contre 70 millions d’euros, le club de la Capitale avait érigé le poste de 9 comme l’une de ses priorités cet été. Si plusieurs noms avaient été cochés, dont celui d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Ferran Torres a rapidement été placé en tant que priorité par Luis Campos et, surtout, Luis Enrique, qu’il a côtoyé lorsque ce dernier entraînait la Roja (2019-2022).

Un nouveau champion du monde au PSG

Au Barça depuis janvier 2022, l’international espagnol (65 sélections) a pris du galon au poste de 9, allant même à devancer Robert Lewandowski dans la hiérarchie la saison passée. Auteur de 65 buts en 207 rencontres disputées, dont 21 buts et trois passes décisives en 49 matchs lors de l’exercice 2025/2026 (2 693 minutes jouées), l’ancien joueur de Manchester City a longtemps attendu une approche du Barça en vue d’une prolongation. Finalement, l’intérêt persistant du PSG a pris le dessus et le club parisien a racheté sa dernière année de contrat chez les Blaugranas.

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Ailier droit de formation, le natif de Valence est devenu au fil des saisons un attaquant moderne, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Son intelligence dans ses déplacements devrait permettre à Luis Enrique d’avoir une option tout à fait différente de Gonçalo Ramos. Si les permutations permanentes, la création d’espaces et l’implication collective des attaquants sont au centre du projet incarné par le technicien ibérique, Ferran Torres semble cocher presque toutes les cases. Il ne devrait cependant pas être la dernière recrue offensive de l’été du PSG, puisque le dossier Mika Godts (Ajax) est proche de se finaliser.