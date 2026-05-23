RC Lens : Pierre Sage croule sous les sollicitations !

«Je sais que tout peut se passer, mais malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente. Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée c’est de rester». Pierre Sage semblait assez équivoque sur son avenir auprès de L’Equipe dans la semaine.

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec le RC Lens, le technicien a permis à son équipe de terminer 2e de Ligue 1 après avoir été bras de fer avec le PSG 90% de la saison. Mieux encore, il a remporté la Coupe de France hier soir après avoir battu l’OGC Nice 3-1. Il s’agit de la toute première Coupe de France du club en 120 ans d’existence. L’anomalie est corrigée et la fête était belle cette nuit de retour à Bollaert. Sage a d’ailleurs été salué comme il se doit.

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Sage : «je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts»

Les supporters mais aussi les joueurs l’ont acclamé. Ils savent ce qu’ils lui doivent. Vient aussi l’intersaison avec tous ces bouleversements. Certains joueurs vont s’en aller et non des moindres dans la réussite de cette saison comme Malang Sarr et Adrien Thomasson. Le technicien est apparu moins confiant dans la poursuite de son aventure. Après la victoire, Sage a expliqué au micro de France TV avoir «beaucoup de contacts», sans parler d’un départ non plus.

«Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça». L’attraction de la Ligue des Champions et d’un groupe en progression suffiront-ils à le maintenir ou aura-t-il des envies d’ailleurs ? Tout dépendra des propositions sur la table.