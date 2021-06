Danemark : Simon Kjaer était épuisé psychologiquement

Face à la Finlande, le Danois Christian Eriksen a été victime d’un grave malaise cardiaque en pleine rencontre. Devant cette scène choquante, le capitaine du Danemark Simon Kjaer a été l’un des premiers joueurs à immédiatement réagir en effectuant des gestes de premier secours notamment. Après avoir appris que Eriksen était hors de danger, les joueurs danois ont décidé de reprendre la rencontre.

Mais au bout de 15 minutes de jeu en seconde période, Simon Kjaer a finalement laissé sa place en défense centrale. Un choix pour le préserver psychologiquement comme l’a expliqué en conférence de presse Kasper Hjulmand, son sélectionneur. « J'ai changé Kjaer parce qu'il était sous le choc et je ne voyais pas comment il pouvait continuer à jouer. Quand le reste de ses coéquipiers l'ont fait, il a décidé de sortir, mais en seconde période, il ne pouvait plus continuer et a demandé à sortir. »