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Coupe du Monde

Argentine - Algérie : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vladimir Petkovic @Maxppp
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Ce mercredi, la première journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit avec l’entrée du Champion du Monde. On a le droit à un sacré choc dans le groupe J entre l’Argentine et l’Algérie. L’Albiceleste s’organise dans un 4-3-3 avec Emiliano Martinez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Facundo Medina en défense. Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez composent l’entrejeu. En pointe, Lautaro Martinez est accompagné par Lionel Messi et Thiago Almada.

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De leur côté, les Fennecs s’articulent dans un 4-3-3 avec Luca Zidane dans les cages derrière Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni et Rayan Aït-Nouri. Le milieu de terrain est assuré par Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Farés Chaïbi et Anis Hadj Moussa.

Les compositions

Argentine :

Argentine

4-4-2
Officielle

Algérie :

Algérie

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mercredi 17 juin

  • Autriche - Jordanie (6h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - RD Congo (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Angleterre - Croatie (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Jeudi 18 juin

  • Ouzbékistan - Colombie (4h) sur beIN Sport 1
  • Tchéquie - Afrique du Sud (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Bosnie-Herzégovine (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Canada - Qatar (0h) sur beIN Sport 1
Pub. le - MAJ le
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