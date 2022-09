BL : Dortmund domine Hoffenheim

Pour la 5eme journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund recevait Hoffenheim. Comme lors de la dernière journée, le Borussia était emmené par le Français Anthony Modeste à la pointe de l'attaque. L'ancien de Cologne espérait offrir un nouveau succès à son équipe face à des visiteurs qui restaient sur trois victoires de rang en Championnat.

Et dans cette rencontre, ce sont les coéquipiers de Marco Reus qui ont pris le meilleur. L'international allemand, capitaine, a inscrit l'unique but de la soirée en début de match (16e). Suffisant pour prendre les trois points et prendre la tête du classement en attendant les autres matches ce week-end.