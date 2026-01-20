LdC : le classement à la moitié de la 7e journée

Les matchs de ce soir sont terminés, l’occasion de faire un point sur le classement après avoir disputé la moitié de cette 7e journée de Ligue des Champions. Le leader, Arsenal a dominé l’Inter Milan (3-1) et compte six points d’avance sur le Real Madrid (2e) et le Bayern Munich (3e) qui jouera demain. Juste derrière, le PSG se déplaçait sur le terrain du Sporting CP.

Battus 2-1, les Parisiens glissent à la cinquième place juste devant leur bourreau du soir. Belle opération pour Tottenham qui grimpe au quatrième rang après avoir battu Dortmund (2-0). Balayé 6-1 par le Real Madrid, Monaco reste 20e mais se retrouve menacé pour le top 24.

