Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

LdC : le classement à la moitié de la 7e journée

Par Aurélien Macedo - Maxime Barbaud
1 min.
Arsenal vs Atlético @Maxppp

Les matchs de ce soir sont terminés, l’occasion de faire un point sur le classement après avoir disputé la moitié de cette 7e journée de Ligue des Champions. Le leader, Arsenal a dominé l’Inter Milan (3-1) et compte six points d’avance sur le Real Madrid (2e) et le Bayern Munich (3e) qui jouera demain. Juste derrière, le PSG se déplaçait sur le terrain du Sporting CP.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 21 7 +18 7 0 0 20 2
2 Logo Real Madrid Real Madrid 15 7 +11 5 0 2 19 8
3 Logo Bayern Munich Bayern Munich 15 6 +11 5 0 1 18 7
4 Logo Tottenham Tottenham 14 7 +8 4 2 1 15 7
5 Logo PSG PSG 13 7 +10 4 1 2 20 10
6 Logo Sporting Sporting 13 7 +5 4 1 2 14 9
7 Logo Man City Man City 13 7 +4 4 1 2 13 9
8 Logo Atalanta Atalanta 13 6 +2 4 1 1 8 6
Voir le classement complet

Battus 2-1, les Parisiens glissent à la cinquième place juste devant leur bourreau du soir. Belle opération pour Tottenham qui grimpe au quatrième rang après avoir battu Dortmund (2-0). Balayé 6-1 par le Real Madrid, Monaco reste 20e mais se retrouve menacé pour le top 24.

Retrouvez le classement complet ici

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
PSG
Man City

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
PSG Logo Paris Saint-Germain
Man City Logo Manchester City FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier