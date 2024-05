Ligue des champions : Ousmane Dembélé va vivre l’enfer à Dortmund

Lors de la traditionnelle reconnaissance terrain, Ousmane Dembélé aura certainement des papillons dans le ventre au moment de retrouver le Signal Iduna Park ce mercredi soir. Mais il faudra veiller à ce que ces papillons ne se transforment pas en aigreurs d’estomac quand ses oreilles bourdonneront au rythme des sifflets et des insultes des supporters allemands. Car s’il a laissé d’excellents souvenirs pour son football, récité le temps d’une seule petite saison en 2016, les circonstances de son départ forcé au Barça l’été suivant ont bien laissé des traces en Allemagne. À l’époque, Dembélé s’était en effet engagé dans un bras de fer acharné avec son club, au point de sécher les entraînements, point de départ de «l’affaire Dembélé».

Le club de la Ruhr s’était alors résolu à l’idée de vendre son joueur pour 135 millions d’euros. Il avait également rendu son appartement dans un état déplorable, ce qui avait poussé son bailleur de l’époque à le traduire en justice et à obtenir 10 000€ de dédommagements. Sept ans sont passés depuis, mais Dortmund n’a pas oublié (Dembélé n’a pas joué le match de poules cette saison à Dortmund en raison d’une suspension). Comme l’explique le site d’informations allemand T-Online, le Signal Iduna Park, sous la voix de son emblématique «Mur jaune», réserve un accueil explosif à son ancien joueur. «Son départ du Borussia, y compris la grève d’entraînement, a fait de lui un joueur à scandale en 2017. Hormis le rejet et le mépris, les supporters n’ont plus grand-chose à donner à l’homme de 26 ans. C’est un concert de sifflets qui l’attend», peut-on lire sur le site. Le quotidien régional WAZ reconnaît lui la prise de maturité du joueur ces derniers mois, mais n’a pas digéré les circonstances de son départ : «à Dortmund, Ousmane Dembélé était tout sauf un professionnel modèle. Mais au Paris Saint-Germain, l’attaquant est devenu un leader. Il a changé son mode de vie, l’agresseur a mûri pour devenir leader du PSG.»

Comme à Barcelone, Dembélé va retrouver une ex fâchée

Est-ce que tout ce dispositif de déstabilisation agira sur Dembélé ? Rien ne l’indique, d’autant plus après le quart de finale retour remporté à Barcelone (4-1), une autre ex fâchée, qu’il avait écoeurée en marquant et en récupérant son trophée d’homme du match tout sourire. Qu’à cela ne tienne, Dortmund voudra marquer le coup et mettre toutes les chances de son côté, comme nous l’explique Matthias Rudolph, journaliste pour le site allemand FussballTransfers : «ses méthodes employées pour forcer son départ n’ont pas été digérées chez les supporters allemands. Beaucoup d’entre eux lui en veulent encore car il est parti de la manière la plus laide. Ils vont le huer, le siffler, ce sera un accueil plus qu’hostile pendant 90 minutes.» Car avec cet épisode, c’est aussi la fierté d’un club historique qui en a pris un coup, comme l’a expliqué Matthias Sammer, conseiller spécial du BvB :

«Son comportement avait été absolument inacceptable. Ne pas accepter un contrat, ça ne va pas du tout. Cette attitude avait été une catastrophe. J’avais été choqué, surtout que nous aurions pu trouver une issue plus favorable qui aurait permis d’éviter qu’il s’en aille de la sorte», explique le Ballon d’Or 1996 au journal L’Équipe. De son côté, le directeur général du Borussia, Hans-Joachim Watzke, évoque ses regrets : « avec du recul, cet épisode a été frustrant. Ousmane avait conquis les coeurs de nos fans avant de tout gâcher inutilement. » Ce soir, il assistera aux conséquences de ce qui est vécu depuis 2017 comme une véritable humiliation.

