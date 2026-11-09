Real Madrid : José Mourinho envoie un avertissement à Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti

La dynamique est excellente pour le Real Madrid. Sur une série de huit victoires d’affilée, le club merengue est performant en championnat comme en Ligue des Champions avec des deuxièmes places derrière le FC Barcelone en Liga et le PSG en C1. La Casa Blanca semble avoir trouvé son rythme de croisière mais malheureusement il n’y aura pas de matches jusqu’au samedi 21 novembre et la réception du Celta de Vigo. En effet, la trêve internationale débute à partir de ce lundi. Et cela offre son lot d’inquiétude.

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José Mourinho s’attend d’ailleurs au pire et va scruter la situation de ses poulains lors des prochains jours. Il en a profité pour envoyer un message aux différents sélectionneurs dont Zinedine Zidane qui dispose de quatre joueurs du club merengue dans ses rangs avec Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé. Ce qui fait de la France, la sélection qui dispose du plus grand nombre de Madrilènes dans ses rangs. «Je vous le dis tout de suite, je suis inquiet pour la trêve internationale, car, s’ils restent avec moi et mon staff, nous pourrions leur accorder une attention toute particulière pour leur récupération, mais ils seront avec leurs sélections nationales», a-t-il notamment déclaré après la victoire 3-0 contre Valence de samedi.

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José Mourinho met la pression

Pour le coach portugais, cette trêve ne tombe pas au meilleur des moments et que les longs voyages ne vont pas offrir le temps de récupération adéquat pour ses joueurs : «je n’ai jamais entraîné de sélection, mais j’imagine que leurs entraîneurs ont envie de travailler, et ces joueurs ne peuvent pas travailler maintenant, ils ont besoin de se reposer pour pouvoir jouer plus tard avec leurs sélections. Ces joueurs ont besoin de beaucoup d’attention pendant leur convalescence.»

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S’il a admis qu’il aurait fait de même que les sélectionneurs s’il était à leur place, José Mourinho a pris l’exemple de Carlo Ancelotti et des deux Brésiliens qui ont été convoqués, Endrick et Vinicius Junior. «Concernant Carlo, regardez bien qui est avec lui : Vinícius, qui devrait jouer, Endrick, et si Carlo le fait jouer, je lui en suis reconnaissant. Ce n’est pas l’entourage de Carlo qui m’inquiète, mais je ne pense pas qu’ils apprécient non plus de voir un joueur se blesser à cause du surmenage. Ils doivent aux joueurs d’être professionnels en ce qui concerne leur convalescence», a-t-il déclaré. José Mourinho a mis la pression, reste à savoir si cela sera efficace.