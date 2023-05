Affaire Daniel Alves : la nouvelle défense lunaire de son avocat Cristóbal Martell

L’avocat de Daniel Alves, Cristóbal Martell, a largement remis en question, dans une interview à «Programa Ana Rosa» sur la chaîne de télévision espagnole Telecinco, la version de la victime présumée de viol. Jeudi dernier, la chaîne a diffusé une conversation entre la jeune femme et un policier le jour de l’incident. L’avocat affirme que la peur signalée aux forces de l’ordre ne correspond pas à ce qui a été observé sur les caméras et autres preuves. Dans d’autres conversations divulguées avec la police, la victime présumée affirme que Daniel Alves l’a insultée, a jeté son sac à main par terre et «a commencé à la frapper». L’avocat déclare également que «dans les examens effectués sur le plaignant, aucune preuve d’un quelconque type de violence ou de sujétion n’a été trouvée».

«Cette histoire de peur et d’effroi ne correspond en rien à ce que l’on peut voir sur les images du moment précédent à la table VIP, où il a déjà été démontré qu’il y a eu une parade nuptiale sexuelle. Ils dansent ensemble, se frottant l’un contre l’autre, il attrape son cul plusieurs fois, elle le cherche, sans apprécier ce scénario d’horreur que la jeune femme décrit plus tard devant le juge», a déclaré Cristóbal Martell. Il n’y a toujours pas de date pour le procès de Daniel Alves. Le joueur restera en détention provisoire pendant la poursuite de l’enquête. Le juge d’instruction a convenu que l’évaluation psychologique de la victime n’avait été effectuée que par les experts du tribunal, mais l’appel de la défense a été accepté par le tribunal de Barcelone.

