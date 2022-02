Liga : Osasuna surprend le Rayo Vallecano avec la manière

Osasuna se déplaçait sur la pelouse du Rayo Vallecano dans le cadre de la 24e journée de Liga. Le club de Pampelune, 12e avant la rencontre, pouvait intégrer la première partie de tableau tandis que l'équipe du quartier madrilène de Vallecas souhaitait se rapprocher des places qualificatives pour les Coupes d'Europe.

Finalement, ce sont les visiteurs qui s'imposaient, et avec la manière (3-0). Grâce à des buts de Jon Moncayola (1-0, 8e), Ruben Garcia (2-0, 40e) et Kike Garcia en toute fin de match (3-0, 90e+3), Osasuna monte à la 9e place au classement. Le Rayo Vallecano rate le coche et reste 11e du championnat espagnol.